Ремонт улицы Карла Либкнехта в Севастополе завершен

Качество проведенных работ сегодня, 10 июля, оценил губернатор города Дмитрий Овсянников. Это один из участков длиной в 400 м, который был отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы там начались в феврале и завершились четко в срок: никаких срывов подрядчик не допустил. На улице Карла Либкнехта стало еще и светлее: там установили 15 новых опор освещения со светодиодными лампами. Вдоль всей дороги оборудовали дополнительные пешеходные переходы и тротуары.

В целом на Корабельной стороне в рамках этого проекта будет обновлено дорожное полотно на 17 улицах общей протяженностью 11 километров.

«Возникают сложности с переносом коммуникаций «Севэнерго», также есть вопросы по техприсоединению социальных объектов, но в целом работы идут в хорошем графике», – цитирует слова Дмитрия Овсянникова пресс-служба правительства. «Качество ремонтных работ проверено и принято профильными комиссиями», – добавил директор Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

Также он сообщил журналистам, что ремонт Камышового шоссе может продолжить новый подрядчик, старый срывает все сроки сдачи объекта.

Источник: Вести.Севастополь