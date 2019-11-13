Ремонт улицы Пластунской затягивается из-за самозахвата земель

13 ноября 2019     19
Ремонт улицы Пластунской затягивается из-за самозахвата земель

Сейчас некоторые работ приостановлены, а завершить реконструкцию планируется к концу ноября.

Закончить ремонт улицы Пластунской в установленные сроки невозможно из-за самозахвата земельных участков.

Похожая история была на улице Керченской. Сегодня строители, общественники и чиновники обсудили ход дорожных работ. Вдоль асфальтового полотна не осталось места под тротуары. В комиссию по обследованию улицы также вошли активисты Общероссийского народного фронта. Работам, как и в других случаях, мешают деревья и коммуникации, которые проложены слишком близко к поверхности земли.

«По результатам комиссионного обследования все вопросы будут рассмотрены соответствующими службами. И по результатам рассмотрения будут приняты решения по переносу, по сносу, по демонтажу», – рассказал начальник отдела технического контроля предприятия «Севавтодор» Игорь Секерцыш.

К ремонту подрядчик приступил месяц назад. Сейчас некоторые виды работ будут приостановлены. Завершить реконструкцию планируется в конце ноября.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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