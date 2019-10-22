Ремонт художественного музея планируют завершить в 2020 году

К ранее установленному сроку – концу 2019 года, рабочие не успевают.

Подрядчик не успевает завершить ремонт здания Севастопольского художественного музея имени Крошицкого в 2019 году, а срок окончания работ переносится на 2020 год.

«По ремонту и реставрации объекта культурного наследия – здания Севастопольского художественного музея имени М. П. Крошицкого, подрядчик не успевает завершить работы до конца 2019 года в связи с недостаточными темпами производства строительно-монтажных работ», – отмечается в ответе департамента капстроительства Севастополя на запрос ТАСС.

В департаменте уточнили, что к реставрации привлекаются сертифицированные реставраторы с опытом работы, а сейчас на рынке дефицит подобных специалистов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь