Ремонт 14 парков и скверов Севастополя закончится к декабрю

7 октября 2019     22
Ремонт 14 парков и скверов Севастополя закончится к декабрю

Капитальный ремонт 14 парков и скверов планируют завершить в начале декабря.

«В работе находятся 14 парков и скверов, плюс – парк в Учкуевке. К концу ноября планируем завершить работы и в декабре уже сдавать объекты», – рассказал и. о. заместителя директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Он уточнил, что капремонт сквера у женской консультации на Генерала Острякова, практически, завершён. Работы в сквере по улице Ласпинская в посёлке Орлиное и на территории у «Мемориала погибшим воинам» в селе Терновка выполнены на 85%, у памятного знака линкору «Севастополь» – на 80%. Кроме того, завершена вторая очередь работ в парке 60-летия СССР.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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