Реставрация боевой техники на Сапун-горе

В преддверии масштабных праздничных мероприятий, которые пройдут на Мемориальном комплексе «Сапун-гора» с 5 по 9 мая 2019 г., Музей-заповедник проводит работы по реставрации боевой техники периода Великой Отечественной войны, находящейся в открытой экспозиции комплекса.

Боевая техника на Сапун-горе была установлена в 1960-х годах. Это символы Победы и результат таланта конструкторов и упорного труда тружеников трудового фронта.

Главная задача Музея – восстановить и сохранить образцы советского оружия, надежность и простота которого были признаны во всем мире.