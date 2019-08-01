Ресурсный центр добровольчества появится в Севастополе осенью

Ассоциация волонтерских центров объявила начало конкурса среди добровольческих организаций на формирование ресурсных центров. По итогу конкурса к осени подобные центры сформируют во всех субъектах РФ, сообщила пресс-служба правительства Севастополя в среду.

Цель конкурса – определить организации, которые смогут стать главными центрами добровольчества в стране. Такие центры должны создать условия для привлечения горожан к волонтерской деятельности.

Участвовать в конкурсе могут некоммерческие организации, госучреждения, а также организации высшего образования, которые занимаются добровольческой деятельностью.

Заявку на участие можно оправить на почту region@avcrf.ru. Последний день приема – 20 августа. Подробности можно найти по ссылке.

С лучшей организацией правительство города и Ассоциацией волонтерских центров подпишут соглашение.

«Организация получит все сервисы в рамках программы «Ресурсные центры» и необходимую поддержку в работе», – говорится в сообщении.

Ранее экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сообщал, что центр по поддержке добровольчества откроют на базе пустующего здания по адресу улица Корчагина, 30. Планировалось, что помимо поддержки молодёжных социально-ориентированных некоммерческих организаций и молодёжного предпринимательства, центр займётся приёмом и выдачей личных книжек добровольца, а также будет проводить лекции и тренинги.

Источник: Вести.Севастополь