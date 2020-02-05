Родители детей-инвалидов смогут использовать маткапитал на необходимые услуги

Этой теме посвятили круглый стол в Общественной палате Севастополя. Специалисты из Пенсионного фонда и Департамента труда и социальной защиты населения дали пошаговую инструкцию мамам особенных детей. Они напомнили, что существует федеральный перечень товаров и услуг, которые можно получить бесплатно. Но если необходимого оборудования или вещей в этом списке нет, можно купить их за счёт материнского капитала.

«Возможность дополнительно использовать финансы для реабилитации детей очень важна для наших семей. И очень радостно, что материнский капитал дает возможность использовать в разных направлениях», – говорит председатель общественной организации «Особые дети» Аида Менанова. – Вообще очень интересно, возможна ли оплата частным образом на оплату дефектолога, логопедов. То,куда уходит большая часть финансов наших родителей».

Логопеда и дефектолога в перечне услуг для адаптации детей-инвалидов нет. Но есть 47 наименований товаров. К примеру, можно купить специальную ванну, лестничное подъемное устройство, доску для письма, а также технику: тактильные дисплеи, настольные компьютеры, игры и многое другое. На них можно потратить весь материнский капитал. Если и в этом списке необходимых вещей нет, специалисты советуют дождаться регионального материнского капитала, его начнут выплачивать уже в феврале.

«Это 100 тысяч рублей, причем важно, что они в отличие от федерального, он предоставляется не на конкретные нужды, а единовременной суммой, которая может быть направлена именно туда, куда им нужно: на первоочередные задачи, а у каждой семьи эти задачи свои», – пояснила начальник управления социального обслуживания Департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Жанна Финогенова. Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь