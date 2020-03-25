Родители маленьких детей смогут перейти на удаленную работу

25 марта 2020     22
Родители маленьких детей смогут перейти на удаленную работу

Всем работодателям республики Крым были направлены методические рекомендации Роспотребнадзора о том, каких сотрудников в первую очередь нужно отпустить на дистанционную работу. Это касается беременных женщин и мам детсадовцев и учеников начальных классов. Также трудовое законодательство позволяет предоставлять дополнительный социальный отпуск сотрудникам, воспитывающим детей младше 15 лет, детей-инвалидов и усыновленных. 

В целом на удаленку рекомендовано перевести половину работников. 

При этом в правительстве Крыма заверяют, что самые безопасные детские учреждения сейчас – это садики, и родители могут не бояться водить туда малышей. Все помещения несколько раз в день проходят санобработку дезинфицирующими средствами, а за детьми наблюдают медики. 

6 детских садов и 16 отдельных групп в республике сейчас закрыты на карантин по ОРВИ, и родители таких детей, если их не с кем оставить, имеют право попросить у работодателей работать удалено или по сменам. 

При этом уже поступают сигналы, что руководители некоторых предприятий заставляют работников уходить в отпуск за свой счет. Сергей Аксенов призвал коллег фиксировать такие случаи. Организациям, которые находятся в вынужденном простое, будут оказаны меры господдержки, на это уже выделены федеральные деньги. И отправлять работников в вынужденный отпуск за свой счет недопустимо. 

“Мы все в одной лодке и паразитировать никому не дадим! Если кто-то думает, что может сесть на шею и свесить ноги, мы найдем, что сделать с этими ногами!” – заявил сегодня глава республики на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Елена Романовская, министр труда и соцзащиты Крыма, предложила сократить срок предоставления справки, если ребенка нет в детском саду. Сейчас действует норма, что если малыш не посещает детсад больше 5 дней, родители обязаны принести справку, что эпидокружение у него благополучное и в семье никто не болеет. Министр предлагает, чтобы такие справки родители приносили руководству садика теперь каждые три дня. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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