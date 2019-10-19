Родные стены не помогли «Кызылташу» и «Океану» выиграть матчи

19 октября 2019     19
Родные стены не помогли «Кызылташу» и «Океану» выиграть матчи

Сегодня на стадионе в Новопавловке Бахчисарайского района и в Керчи прошли матчи 10-го тура Премьер-лиги Крымского футбольного союза.

«Кызылташ» встретился с «Евпаторией». Распечатать ворота соперника бахчисарайцам так и не удалось. На 26-ой минуте Длявер Нуридинов забил первый гол в ворота «Кызылташа» с пенальти. На 63-ей отличился еще один игрок «Евпатории» Андрей Васянович.

На 88-ой минуте мяч в ворота «Кызылташа» отправил Евгений Харченко, но у Евгения было повторное предупреждение, и этот гол судьи не засчитали. Итог встречи 2:0 в пользу «Евпатории».

В это же время в Керчи бились «Океан» и «ТСК-Таврия» из Симферополя, и «Таврия» снова подтвердила свое лидерство в этом сезоне. В сегодняшней игре отличился Артур Айметдинов, который забил «Океану» два гола: на 20-ой и 35-ой минутах. На 57-ой усилил преимущество симферопольцев Евгений Одинцов.

Единственный гол в ворота «Таврии» сумел отправить Илья Пшеничников. Эта встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу команды из столицы Крыма.

Также сегодня в Феодосии играли «Фаворит – ВД Кафа» и ФК «Севастополь», о результатах их встречи можно прочитать здесь. А в 17:00 начался матч между «Крымтеплицей» из Молодежного и «Инкомспортом» из Ялты.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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