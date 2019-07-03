Родственники погибших на 35-й батарее почтили память защитников города

День памяти и скорби сегодня для всех жителей города. 3 июля 1942 года было официально объявлено о том, что Севастополь наши войска оставили. Но это было не так – ещё две недели сопротивление фашистским захватчикам оказывали те, кого не эвакуировали. Основные памятные мероприятия сегодня проходят на 35-й Береговой Батарее.

В память о тех, кто остался на скалистых берегах без еды, воды и шансов на спасение – сегодня спускают на море венок. Среди пришедших увидеть это – Евгения, с портретом своей 19 летней, на тот момент, тети Матрёны. Приехала специально из Ялты, только недавно узнав её историю. С трудом сдерживает эмоции.

“С фотографией, с которой сделан портрет, письмо было отправлено из Новороссийска”, – говорит Евгения Жулидова. – “И вот она писала, что их отправляют в Севастополь. Когда я поинтересовалась, можно ли найти то место или могилу, мне сказали, что неизвестно”.

О последних днях обороны в подробностях знает и Валерий Володин. Но лишний раз вспоминать не любит. Его отец, врач, Иван Петрович, оказался среди тех, кто между скалами и морем до последнего держал оборону и надеялся на спасение. У многих – такие же личные истории. Вот что рассказывает директор музея “35-я береговая батарея”:

“Даже у нас в музее еще два сотрудника имеют непосредственное отношение к этим событиям по своим дедам и отцам, сражались, защищали чтобы мы жили хорошо, а не под снарядами и обстрелами, как в Донецке и Луганске”.

Представить масштаб трагедии, случившейся здесь в июле 42-го, можно только либо пройдя по теперь уже музею, либо посмотрев внимательно хронику. В этот особый день в бывшем помещении осветительной станции организованы специальные показы документального кино. Кому-то эта история открывается впервые. В свертках – новые поступления, тысячи имен, которые еще не заняли свое место в пантеоне памяти музея – там, где каждый может найти однофамильца. Работа по поиску информации о тех, кто был здесь в те июльские дни 42-го, не прекращается.

“Здесь почти четыре тысячи, и это только часть из них, – рассказывает Степан Самошин, научный сотрудник музея “35-ая береговая батарея”. – Таблички у нас по алфавиту, это примерно за последний год. Те, кто только идет в Пантеон”.

Последние очаги сопротивления маршал Манштейн зафиксировал 17 июля 1942 года. По его же воспоминаниям, здесь находились более 80 тысяч человек. По последним данным наших историков – на территории 35-й батареи оставалось более 98 тысяч человек. Документов по раненым нет.

Сколько точно погибло здесь и на территории концентрационных лагерей – они были и в Севастополе, и в Симферополе, и далее по всему маршруту следования наших пленных – пока не подсчитано.

Ксения Егорова, Антон Кузнецов

“Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь