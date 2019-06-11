Родственники участника ВОВ Рэма Логинова передали его документы музею

11 июня 2019     21
Родственники участника ВОВ Рэма Логинова передали его документы музею

В дар Севастопольскому военно-историческому музею-заповеднику переданы документы Рэма Ивановича Логинова, участника Великой Отечественной войны, гвардии лейтенанта, командира пулеметного взвода 82-го гвардейского Севастопольского стрелкового полка 32-й гвардейской стрелковой дивизии Приморской армии.

В Севастополь из Екатеринбурга приехал внук героя Александр Громов вместе с женой и детьми. Он передал музею документы деда: оценочный лист слушателя Краснодарского пулеметно-минометного училища, свидетельство о прохождении обучения по специальности «пулеметчик» и окончании училища, список личного состава пулеметной роты, а также послевоенные воспоминания Рэма Ивановича о боях за Керчь в 1944 г.

Из наградного листа гвардии лейтенанта Логинова: «Участник освобождения Северного Кавказа, Кубани и боев на Керченском полуострове, за время боев показал себя смелым, решительным и инициативным командиром взвода. Особенно отличился в боях за высоту 164,5 21 января 1944 года, где огнем станковых пулеметов отразил 3 контратаки врага. Несмотря на сложность обстановки, сумел сделать правильную расстановку и создать массированный огонь, расстреливая в упор наседавших гитлеровцев. В трудный момент он сам лег за пулемет, его взвод прочно удерживал отвоеванный рубеж. В этом бою он уничтожил 10 гитлеровцев». Приказом по 32-й Гвардейской Стрелковой Таманской Краснознаменной дивизии от 20 марта 1944 года гвардии лейтенант Рэм Логинов был награжден орденом Красной Звезды.

В фондах музея-заповедника с 1974 года хранится фотография Р.И. Логинова, переданная им лично. И вот фондовая коллекция пополнилась новыми экспонатами.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото пресс-службы Севастопольского военно-исторического музея-заповедника

Источник: Вести Севастополя

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