Росгвардейцы заставили севастопольца убрать сваленный мусор

Сотрудники севастопольского ОМОН «Беркут», возвращаясь со взрывотехнических работ, обратили внимание на мужчину, который из припаркованного у обочины дороги автомобиля выгружал в лесополосу бытовые отходы и строительный мусор.

Правонарушителем оказался 39-летний севастополец. Мусор, скопившийся на его земельном участке, он решил вывезти в лесопосадки.

Мужчина поначалу отпирался и убеждал бойцов «Беркута», что никакого отношения к этому мусору он не имеет. Но сотрудники ОМОНа обнаружили в машине севастопольца еще 5 мешков, заполненных строительным мусором. Горожанину ничего не оставалось, как собрать все отходы и заново погрузить их в автомобиль. Но и после этого нарушителя не отпустили, а передали сотрудникам территориального отдела МВД.

Вести ФМ – Севастополь

Фото пресс-службы Управления Росгвардии

Источник: Вести.Севастополь