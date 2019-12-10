Росгвардейцы Севастополя задержали рецидивиста из Воронежа

Вневедомственная охрана оперативно отреагировала на вызов тревожной кнопкой. Как оказалось, молодой человек уже неоднократно совершал кражи и разыскивается УФСИН по Воронежской области. Он был передан сотрудникам УМВД по городу Севастополю.

В одном из севастопольских торговых центров 28-летний мужчина пытался незаметно пронести неоплаченный спортивный инвентарь стоимостью 20 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Севастополю.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который пытался незаметно вынести неоплаченный товар из отдела.

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Росгвардейцы Севастополя задержали рецидивиста из Воронежа Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который пытался незаметно вынести неоплаченный товар из отдела. В одном из севастопольских торговых центров 28-летний …



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