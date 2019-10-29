Росгвардия взяла под охрану газопровод в Крым

Береговые объекты магистрального газопровода Краснодарский край – Крым будет охранять Росгвардия. Подразделения вневедомственной охраны взяли под свою защиту новые объекты топливно-энергетического комплекса России.
Протяженность магистрального газопровода составляет порядка 400 километров.
Кроме того, как сообщила пресс-служба Росгвардии, под охрану взято и место стоянки плавучей атомной электростанции в морском порту Певек.
На полуострове Росгвардия патрулирует также Крымский мост, охраняет административные здания региональных органов государственной власти и детский центр «Артек».
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь