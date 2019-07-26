Росгвардия Крыма подвела итоги работы за полгода

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Крыму подвели итоги работы за первое полугодие текущего года, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу.

По итогам I полугодия сотрудниками Росгвардии было выполнено свыше 7 тысяч задач по охране правопорядка в регионе, задержано более 400 правонарушителей и 10 граждан, находившихся в розыске, а также пресекли 76 преступлений.

На совещании присутствовал начальник крымского управления охраны Росгвардии полковник Валерий Харчиков и заместитель директора филиала в Крыму Алексей Теременко.

В завершение мероприятия руководитель Валерий Харчиков наградил личный состав, отличившийся при выполнении задач, и присвоил ряду сотрудников первые офицерские звания.

Источник: Вести.Севастополь