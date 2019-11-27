Росгвардия проведет митинг в честь 250-летия первого командира внутренней стражи России

29 ноября в 15:00 на Малаховом кургане состоится торжественный митинг, посвященный 250-летию со дня рождения Евграфа Комаровского — первого командира внутренней стражи Российской империи.

Митинг проводит Управление Росгвардии – там пройдет построение личного состава подразделений и вынос Боевого знамени Росгвардии и флага России.

Первый командир отдельного корпуса внутренней стражи, генерал от инфантерии Евграф Комаровский родился 18 ноября 1769 года в Петербурге, участвовал в Итальянском и Швейцарском походах под командованием Суворова. В 1811 году его назначили инспектором внутренней стражи и поручили заняться организацией и устройством нового войска.

Во время Отечественной войны 1812 года Комаровский содействовал формированию государственного ополчения и резервных полков, организовал поставку лошадей в действующую армию. Под его руководством внутренняя стража обеспечивала «тишину и спокойствие» в империи. Когда в 1816 года указом императора был создан Отдельный корпус внутренней стражи, Комаровского назначили его командиром и произвели в генерал-лейтенанты.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь