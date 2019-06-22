Росгвардия провела эстафету городов-героев

Росгвардия и внутренние войска МВД Белоруссии стали организаторами международной акции «Эстафета городов-героев». В ходе импровизированной видеоэстафеты бойцы передавали друг другу символ акции – свечу памяти и рассказывали о подвигах жителей городов-героев во время Великой Отечественной войны.

Участники эстафеты записывали видео на фоне узнаваемых достопримечательностей, связанных с памятью о Великой Отечественной войне: в Брестской крепости, на аллеях городов-героев в Смоленске и Мурманске, на Поклонной горе в Москве, на площади Победы в Минске, на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщает департамент по взаимодействию со СМИ Росгвардии. В Севастополе местом для съемки выбрали площадку на берегу моря у памятника Солдату и Матросу.

А накануне Дня памяти и скорби одновременно с эстафетой городов-героев во всех подразделениях Росгвардии прошла патриотическая акция «Свеча памяти». В Москве у памятника «Воинам внутренних войск» ветераны Великой Отечественной войны, ветераны служб и подразделений Росгвардии, военнослужащие и сотрудники ведомства, представители общественных организаций и кадеты Московского президентского кадетского училища имени М.А. Шолохова зажгли больше 100 свечей. В Севастополе сотрудники управления вневедомственной охраны возложили цветы на аллее городов-героев и к Вечному огню у Мемориала героической обороны Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь