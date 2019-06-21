Росгвардия создала спецбригаду для охраны Крымского моста

В бригаду вошел специальный морской отряд и полк войск национальной гвардии, располагающий большим арсеналом средств, способных предотвратить любую диверсию как с суши, так и с воды.

К осени в Керчь прибудут 4 новых катера, предназначенных для охраны моста. Как сообщает РИА «Новости», 19 июня в Рыбинске был спущен на воду первый из этих катеров “Грачонок”. Он поступит на вооружение Росгвардии.

Крымский мост также охраняют истребители Су-27 и самолет Ил-38, предназначенный для борьбы с кораблями и подводными лодками.

Оба берега пролива защищает сухопутная боевая техника, в том числе зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» и ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». На полуострове находятся ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», способные поразить корабли любого класса, вплоть до атомных авианосцев.

Кроме того, Крымский мост охраняют корабли Черноморского флота и пограничная служба ФСБ России. За переправой из Тамани в Крым наблюдают также с орбиты Земли со спутника «Космос-К».

Источник: Вести.Севастополь