Росздравнадзор выявил нарушение в лагере "Ласпи"

Прокуратура и Россздравнадзор в ходе совместной проверки выявили нарушения условий хранения лекарств в детском оздоровительном лагере “Ласпи”, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя в четверг.

«Установлено, что должностные лица учреждения допускают нарушения температурного режима и условий хранения лекарственных средств. Помещение, в котором находятся лекарства не оснащено прибором для регистрации параметров воздуха», – говорится в сообщении.

Прокуратура возбудило дело об административном нарушении, которое в настоящий момент устранено.

Директор РДОЦ “Планета детства” оштрафован на 10 тысяч рублей.

25 июля специалисты Россздравнадзора и правительства города приехали завтракать в детский лагерь “Ласпи”. Это не проверка работы пищеблока, – подчеркнули гости: поездка организована, чтобы не найти, а предупредить возможные нарушения.

Источник: Вести.Севастополь