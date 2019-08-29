Росздравнадзор выявил нарушение в лагере "Ласпи"

Прокуратура и Россздравнадзор в ходе совместной проверки выявили нарушения условий хранения лекарств в детском оздоровительном лагере “Ласпи”, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя в четверг.
«Установлено, что должностные лица учреждения допускают нарушения температурного режима и условий хранения лекарственных средств. Помещение, в котором находятся лекарства не оснащено прибором для регистрации параметров воздуха», – говорится в сообщении.
Прокуратура возбудило дело об административном нарушении, которое в настоящий момент устранено.
Директор РДОЦ “Планета детства” оштрафован на 10 тысяч рублей.
25 июля специалисты Россздравнадзора и правительства города приехали завтракать в детский лагерь “Ласпи”. Это не проверка работы пищеблока, – подчеркнули гости: поездка организована, чтобы не найти, а предупредить возможные нарушения.
Источник: Вести.Севастополь