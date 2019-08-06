Роспотребнадзор закрыл шесть пляжей в Алуште и два в Феодосии

Вода в этих местах не соответствует санитарным нормам. В настоящий момент там установили таблички, что купаться запрещено. Это пляж «Полькин» в Коктебеле и «Ультима» в Феодосии.

Как сообщает издание «Кafanews» со ссылкой на руководителя территориального отдела Роспотребнадзора Феодосии Василия Мизина, напряженная ситуация на этих пляжах складывается уже не первый день. В непосредственной близости к ним проходят ливневые канализации, из которых не всегда вытекает одна только вода.

«Мы озабочены этим вопросом и держим его на постоянном контроле. По началу пробы воды имели недостаточные отклонения, и мы писали письма администрации и пользователям пляжей о том, что необходимо выявить, откуда в ливневую канализацию идут стоки. Но как только анализ воды показал превышение допустимой нормы в несколько раз, мы приняли решение закрыть эти пляжи, – сообщил феодосийским журналистам Василий Мизин. – Кроме того, имеет место и антропогенная нагрузка, есть большая разница, купается в море 40 человек, или тысяча. К счастью, море наш союзник и прекрасный антисептик, море помогает нам и очищает себя. Поэтому пляжи закрыты на период, пока вода не придет в норму».

Также временно закрыты шесть пляжей в Алуште. Роспотребнадзор по-прежнему не разрешает купаться и в Балаклаве, у пляжей «Мраморный» и «Городской».

«За период с 26 июля по 2 августа 2019 года исследовано на микробиологические показатели 463 пробы, на санитарно-химические – 366 проб, на паразитологические – 40 проб. По результатам исследований, 14 проб, взятых в Алуште и Севастополе, не соответствуют требованиям санитарных правил и нормативов по микробиологическим показателям», сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



Источник: Вести.Севастополь