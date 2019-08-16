Роспотребнадзор проверит наличие свалок рядом с аэропортом Симферополя

Территорию около симферопольского аэропорта проверят на наличие мусорных свалок, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Республике Крым в пятницу.

Проверка инициирована в связи с инцидентом с самолетом А321 “Уральских авиалиний”, который выполнял рейс Москва – Симферополь. Воздушное судно столкнулось со стаей чаек, птицы попали в двигатель. Пилоты вынуждены были совершить аварийную посадку в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. Погибших нет, за медицинской помощью обратилось 76 человек, 19 их них – дети.

«Межрегиональное управление Росприроднадзора по Республике Крым и г. Севастополю направило запросы в Министерство ЖКХ РК и Министерство экологии и природных ресурсов РК о необходимости проведения проверок…», – говорится в сообщении.

В сообщении напоминают о запрете размещения свалок в радиусе 15 км от контрольной точки аэродрома.

Ранее сегодня Президент России Владимир Путин присвоил летчикам “Уральских авиалиний”, посадившим самолет на кукурузное поле в Подмосковье, звания Героев России.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь