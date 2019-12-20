Роспотребнадзор разрешил вырубить краснокнижные деревья в Севастополе

20 декабря 2019     18
Роспотребнадзор разрешил вырубить краснокнижные деревья в Севастополе

Уже вырубили более 200 деревьев, которые росли на участках индивидуального жилищного строительства в Балаклавском и Нахимовском районах. Доклад сделали на заседании правительства Севастополя.

“За последнее время нами было зафиксировано две вырубки – в районе улицы Бельбекской и в Балаклаве, в районе улицы Новикова. И в том, и в другом случае были выданы разрешения Росприроднадзором на снос краснокнижных деревьев. В одном случае порядка 50 деревьев, в другом – 157 деревьев. Порядка 30 таких разрешений выдано Росприроднадзором”, – прокомментировала исполняющая обязанности начальника Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

Также она добавила, что на региональном уровне оспорить эти решения нельзя. Задача регионального ведомства в этом случае – проследить, чтобы вырубка была законной.

На это исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев поручил Севприроднадзору подготовить обращение в головное управление с предложением сделать взаимодействие по подобным случаям публичным и понятным.

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото twitter.com

Источник: Вести.Севастополь

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