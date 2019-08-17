Росприроднадзор проверит наличие свалок рядом с аэропортом Симферополя

Территорию в радиусе 15 км около симферопольского аэропорта проверят на наличие несанкционированных мусорных свалок, сообщила пресс-служба управления Росприроднадзора по Республике Крым в пятницу.

Проверка инициирована в связи с инцидентом с самолетом А321 “Уральских авиалиний”, который выполнял рейс Москва – Симферополь. Воздушное судно столкнулось со стаей чаек, птицы попали в двигатель. Пилоты вынуждены были совершить аварийную посадку в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. Погибших нет, за медицинской помощью обратилось 76 человек, 19 их них – дети.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь