Российские авиакомпании приостановили продажу билетов в Грузию

22 июня 2019     21
Российские авиакомпании приостановили продажу билетов в Грузию

Владимир Путин накануне вечером подписал указ, по которому с 8 июля российские авиакомпании должны прекратить полеты в Грузию, а правительству поручено обеспечить возвращение в Россию находящихся в Грузии россиян и их багажа. Туроператорам рекомендовано отказаться от продажи путевок в эту страну.

На работе аэропорта Симферополя этот указ не отразится: в его расписании нет прямых рейсов ни в Тбилиси, ни в Батуми, ни в Кутаиси. Жители полуострова летали в Грузию с пересадкой в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре или Сочи.

Прямые рейсы из России в Грузию осуществляют 6 перевозчиков: «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Red Wings, Smartavia и «Победа».

Авиасообщение приостановлено в связи с беспорядками, которые начались в Тбилиси 20 июня. Как сообщает РБК, они были вызваны тем, что депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера. Оппозиционные грузинские партии посчитали, что депутат из России — страны, которую считают оккупировавшей грузинские территории: Абхазию и Южную Осетию – и с которой у Тбилиси нет дипломатических отношений, — не может сидеть на месте председателя грузинского парламента. Протестующие потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и проведения внеочередных парламентских выборов. На следующий день Кобахидзе написал заявление об уходе. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что протесты в стране выгодны только России, назвав ее «врагом и оккупантом».

В ответ на эти слова президент России попросил авиакомпании отменить все рейсы в Грузию. Хотя в последние годы эта страна стала пользоваться огромной популярностью у российских туристов. По данным Национальной ассоциации туризма Грузии, в 2018 году страну посетили 1,4 млн россиян. Это седьмая часть всех прибывших в Грузию гостей. По сравнению с 2017-ым,  поток российских туристов в прошлом году вырос почти на четверть.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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