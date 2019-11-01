Россияне с нетерпением ждут начала железнодорожных перевозок в Крым

Севастопольцы, крымчане и туристы с нетерпением ждут начала железнодорожного сообщения с полуостровом, об этом ТАСС рассказал глава комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Республики Крым Алексей Черняк.
По его словам, граждане активно интересуются будущим расписанием движения поездов, классом обслуживания и ценовой политикой.
Перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым станет компания «Гранд Сервис Экспресс. Её руководство само выступило с такой инициативой. «Гранд Сервис Экспресс» была создана в 2002 году и специализируется на пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе по маршруту Москва – Санкт-Петербург.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: сайт 1520. Всё о ж/д
Источник: Вести.Севастополь