Россияне с нетерпением ждут начала железнодорожных перевозок в Крым

1 ноября 2019     15
Россияне с нетерпением ждут начала железнодорожных перевозок в Крым

Севастопольцы, крымчане и туристы с нетерпением ждут начала железнодорожного сообщения с полуостровом, об этом ТАСС рассказал глава комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Республики Крым Алексей Черняк.

По его словам, граждане активно интересуются будущим расписанием движения поездов, классом обслуживания и ценовой политикой.

Перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым станет компания «Гранд Сервис Экспресс. Её руководство само выступило с такой инициативой. «Гранд Сервис Экспресс» была создана в 2002 году и специализируется на пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе по маршруту Москва – Санкт-Петербург.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: сайт 1520. Всё о ж/д

Источник: Вести.Севастополь

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