Россияне хотят отметить День Победы в Севастополе, Петербурге и Волгограде

Рейтинг городов для празднования 9 мая, по данным российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru, возглавил Город-Герой Севастополь.

Туристы бронируют здесь жилье в среднем на 5 ночей. Средняя стоимость проживания в Севастополе в начале мая составит 2330,6 рублей в сутки.

На втором месте рейтинга – Санкт-Петербург с 2798 рублями в сутки, на третьем – Волгоград. Там средняя стоимость проживания равна севастопольской: 2317,5 рублей в сутки. В этот город-герой туристы собираются на 2-3 ночи.

На четвертом месте – Керчь, на пятом Москва с самой дорогой арендой жилья – 3650 руб. в сутки.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь