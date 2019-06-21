Россия готова помочь восстановить английское кладбище в Севастополе

Россия готова помочь восстановить кладбище английский военных, которые погибли во время Крымской войны, заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

«Это очень важный человеческий подход, поэтому если коллеги (из Великобритании) обратятся, мы конечно окажем содействие», – цитирует вице-премьера информационное агенство РИА Новости.

Ранее в газете The Times появилась статья о том, что английское кладбище в Крыму находится в плохом состоянии. Статья вышла под заголовком “Могилы британцев, погибших в Крымской войне, осквернены, захвачены и забыты”.

Служба информации “Вести Севастополь”

Источник: Вести.Севастополь