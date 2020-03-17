Россия закрыла границы для иностранцев до 1 мая

Правительство РФ временно ограничит въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства. Данные меры применят в целях защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции.

С 18 марта по 1 мая 2020 года въезд иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию России будет запрещен.

Председатель Правительства Михаил Мишустин проинформировал об этом глав правительств ряда стран СНГ.

Ограничение на въезд не коснутся сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений в Российской Федерации, водителей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические и служебные визы, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска, – сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Данные меры носят временный характер и вызваны особыми обстоятельствами, связанными с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь