Россия закрыла границы для иностранцев до 1 мая

17 марта 2020     19
Россия закрыла границы для иностранцев до 1 мая

Правительство РФ временно ограничит въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства. Данные меры применят в целях защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции.

С 18 марта по 1 мая 2020 года въезд иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию России будет запрещен.

Председатель Правительства Михаил Мишустин проинформировал об этом глав правительств ряда стран СНГ. 

Ограничение на въезд не коснутся сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений в Российской Федерации, водителей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические и служебные визы, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска, – сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Данные меры носят временный характер и вызваны особыми обстоятельствами, связанными с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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