«Россия – Моя история» – открытие образовательной программы фонда поддержки гуманитарных наук

27 сентября 2018     60
«Россия - Моя история» - открытие образовательной программы фонда поддержки гуманитарных наук

28 сентября в Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» состоится открытие образовательной программы «Россия — Моя история». Данный проект подготовлен Фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история» и Патриаршим советом по культуре, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского военно-исторического общества и Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Встречи с известными учеными пройдут в Херсонесском музее в новом павильоне «Мультимедийный кинолекторий» у Свято-Владимирского собора. В рамках четырехнедельной программы с лекциями на территории музея выступят: президент исторического факультета МГУ, академик РАН, доктор исторических наук, профессор С.П. Карпов, профессор МГИМО (У) МИД России, советник Министра культуры Российской Федерации, доктор исторических наук, профессор М.Ю. Мягков и другие.

 
В рамках данной программы 29 сентября состоятся следующие мероприятия (на которые приглашаются все желающие):

10:00 – 10:10 – Приветственное слово и публичная лекция президента исторического факультета МГУ, академика РАН С.П. Карпова «Историческое образование в Российской Федерации».

12:00 – 13:00 – Лекция научного директора Российского военно-исторического общества М.Ю. Мягкова «Крым в военной истории России».

13:00 – 13:30 – Презентация блока новых школьных учебников издательства «Русское слово» по отечественной и по всеобщей истории.

Одним из ключевых событий начала образовательной программы станет презентация школьных учебников по истории России и первого современного академического двухтомника «История Крыма», в котором представлена история полуострова с древних времен и до наших дней. Активное участие в подготовке издания принимали итальянские ученые из университетов Генуи и Турина, которые расскажут о своем вкладе в научный аппарат издания 3 октября.

Для всех заинтересованных лиц вход свободный.

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