Россия передает Украине корабли, задержанные год назад в Керченском проливе

18 ноября 2019     37
Россия передает Украине корабли, задержанные год назад в Керченском проливе

Из порта Керчи корабли береговой охраны России на буксире отвели украинские корабли: буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск».

Передача кораблей, задержанных около года назад в Керченском проливе после нарушения государственной границы России, состоится сегодня в нейтральных водах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по Крыму.

После буксировки украинские вспомогательные суда подойдут к назначенному месту и заберут корабли. Пробоину, которую катер «Бердянск» получил год назад, в Керчи заделали.

Экипажи кораблей вернулись на Украину еще 7 сентября, когда между Россией и Украиной состоялся самый масштабный обмен заключенными. 24 украинских моряка, задержанные в 2018 году в Керченском проливе, были отправлены домой.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото КоммерсантЪ

Источник: Вести.Севастополь

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