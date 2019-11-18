Россия передала Украине корабли, задержанные год назад в Керченском проливе

18 ноября 2019     14
Россия передала Украине корабли, задержанные год назад в Керченском проливе

Из порта Керчи корабли береговой охраны России на буксире отвели украинские корабли: буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск».

Передача кораблей, задержанных около года назад в Керченском проливе после нарушения государственной границы России, состоялась сегодня в нейтральных водах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по Крыму.

После буксировки украинские вспомогательные суда подошли к назначенному месту и забрали корабли. Пробоину, которую катер «Бердянск» получил год назад, в Керчи заделали.

Экипажи кораблей вернулись на Украину еще 7 сентября, когда между Россией и Украиной состоялся самый масштабный обмен заключенными. 24 украинских моряка, задержанные в 2018 году в Керченском проливе, были отправлены домой.

Украинские корабли остаются вещдоками в уголовном деле о незаконном пересечении нашей границы, которое сейчас расследуют в России.

“Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей, и их нахождение на территории России для продолжения уголовного процесса не требуется”, – сообщили в МИД России. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото КоммерсантЪ

Источник: Вести.Севастополь

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