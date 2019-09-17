Россия представит доказательства незаконности получения ПриватБанком активов в Крыму

Международный арбитражный трибунал в Гааге согласился рассмотреть доводы Российской Федерации о размере убытков банка, сообщается на сайте Минюста РФ.

Арбитры изучат российские доказательства того, что ПриватБанк, находившийся под контролем Игоря Коломойского, получил имущество на полуострове с помощью коррупции и других незаконных методов.

После того, как Россия заявила о подобных фактах, трибунал подтвердил, что заслушает стороны.

В это же время в суде Нидерландов рассматривается дело о неправомерности признания арбитражем юрисдикции по иску банка. Если трибунал согласится с доводами РФ, ПриватБанку может быть полностью отказано в иске.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: wikipedia.org

Источник: Вести.Севастополь