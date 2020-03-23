«Россия 1» готовится показать премьеру фильма «Зулейха открывает глаза»

23 марта 2020     15
«Россия 1» готовится показать премьеру фильма «Зулейха открывает глаза»

Премьера многосерийного фильма с Чулпан Хаматовой и Сергеем Маковецким состоится этой весной.

В связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, телеканал «Россия 1» впервые провёл пресс-конференцию онлайн.

Виртуальная встреча с журналистами была приурочена к выходу многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза», который скоро увидит вся страна.

Презентация и благотворительный показ изначально были запланированы в киноцентре «Октябрь», однако в целях безопасности премьеру отменили.

Актёр Сергей Маковецкий признался, что впервые участвует в таком необычном мероприятии: «Это неожиданно, но, глядя на события, которые происходят в мире, я понимаю, что к этой неожиданности нужно привыкать».

Исполнительница главной роли Чулпан Хаматова присоединилась к конференции по видеосвязи.

Она поделилась с собравшимися: «Это произведение окунуло меня в детство. Читая первую часть с подробным описанием предметов быта, кувшинов, покрывал, я ощутила ностальгию и вдруг поняла, что всё это мои корни».

Автор романа Гузель Яхина отметила: «В картине звучит голос большой истории. Это не просто драма двух любящих людей на фоне таблички «ГУЛАГ», а история всех людей, находящихся вокруг них».

Премьера многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза» состоится весной на телеканале «Россия 1». Следите за новостями.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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