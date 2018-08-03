Ростех запустил движение пассажирского судна «Комета 120М» между Севастополем и Ялтой

30 июля в Севастополе состоялось открытие регулярного движения скоростного пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М». Новое транспортное средство для Крыма создал Концерн «Калашников», входящий в состав Госкорпорации Ростех. Судно будет курсировать между Севастополем и Ялтой, совершая четыре рейса в день, время в пути составит 2 часа.

В торжественной церемонии приняли участие Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, генеральный директор Концерна «Калашников» Владимир Дмитриев, управляющий директор АО «Судостроительный завод «Вымпел» Олег Гончаров, представители профильных министерств и ведомств.

«Сегодня между правительством города Севастополь и Концерном «Калашников» подписан важный инвестпроект по размещению в Севастополе внешней сдаточной базы завода «Вымпел», входящего в концерн и построившего «Комету». Мощности сдаточной базы позволят осуществлять судоремонтные и достроечные работы отечественных судов различного типа и класса», – заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

«Комету 120М» изготовили на рыбинском ОАО «Судостроительный завод «Вымпел», входящем в Концерн «Калашников» Госкорпорации Ростех. Судно вмещает 120 пассажиров, экипаж составляет 5 человек. Скорость теплохода на подводных крыльях составляет 35 узлов (около 65 км/ч). Дальность хода – 200 миль. Судно оснащено современными средствами связи и навигации, климат-контролем. Важным преимуществом этого современного судна по сравнению с ранее построенными стал высокий уровень комфорта пассажиров, для чего применяется автоматическая система снижения качки и перегрузки.

«Впервые за более чем 20 лет возобновлен выпуск судов на подводных крыльях. Это большое событие для отечественного судостроения и серьёзный шаг для повышения туристической привлекательности Крыма: первые «Кометы» свяжут сообщением два города полуострова – Севастополь и Ялту. И это только начало, ведь суда на подводных крыльях всегда были важной составляющей транспортной системы нашей страны. Советский Союз был мировым лидером в производстве этого вида транспорта, который поставлялся в том числе на экспорт. С возрождением данного производства мы связываем большие перспективы. У новых «Комет», безусловно, будет спрос не только на российском рынке, но и за рубежом», – прокомментировал событие генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Производство новых судов стало результатом сотрудничества ОАО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева» и ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» в рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы». К 2025 году линейка гражданской продукции в портфеле заказов «Вымпела» должна достигнуть 30%.

«Комета» обеспечит транспортную доступность между прибрежными курортными городами Крыма, а также увеличит туристическую привлекательность региона. В следующем году мы планируем спустить на воду еще две «Кометы», которые будут достроены уже здесь, в Крыму. Уверен, что жители полуострова и многочисленные туристы по достоинству оценят комфортные и безопасные условия пребывания на судне», – отметил генеральный директор Концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, “Вертолёты России”, ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.

Концерн «Калашников» – крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. Новыми продуктовыми направлениями деятельности концерна являются: дистанционно-управляемые боевые модули, беспилотные летательные аппараты, скоростные транспортно-десантные и штурмовые катера для подразделений специального назначения, гражданское судостроение, автомототехника, боевые автоматизированные (роботизированные) системы и модульные тактические жилеты (PlateCarrier). На сегодняшний день акционерное общество «Концерн «Калашников» – системообразующая структура стрелкового сектора ОПК России. Блокирующий пакет в размере 25% плюс одна акция Концерна принадлежит Госкорпорации Ростех, 75% минус одна акция – частным инвесторам. На сегодняшний день в состав Группы компаний «Калашников» входят: АО «Концерн «Калашников», АО «Ижевский механический завод»; судостроительные предприятия полного цикла ООО «Холдинговая компания Рыбинской Верфи» и АО «Судостроительный завод «ВЫМПЕЛ», «Верфи братьев Нобель», ОАО «Мытищинский машиностроительный завод», разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типа ZALA AERO, и ряд других. Кроме того, Правление Госкорпорации Ростех приняло решение о продаже Концерну «Калашников» 60% акций НПО «Молния».



Фото с сайта ria.ru