Ростех реализует проект «Умный город» в Севастополе

Власти Севастополя и госкорпорация «Ростех» намерены совместно реализовать проекты «Умный город» и «Безопасный город», соответствующее соглашение готовится и будет подписано в начале лета на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил журналистам губернатор Дмитрий Овсянников.

В среду состоялась встреча губернатора Севастополя с индустриальным директором радиоэлектронного комплекса ГК «Ростех» Сергеем Сахненко. Обсуждались проекты, которые будут реализованы в Севастополе компаниями «Ростеха».

«Мы обсуждали проекты «Умный город», «Безопасный город», системы освещения, системы безопасности в медучреждениях и учреждениях образования… На форуме (ПМЭФ – ред.) в июне мы подпишем рамочное соглашение и начиная со второго полугодия приступим к совместным шагам», – сказал Овсянников.

Сахненко подчеркнул, что «Ростех» будет реализовывать проекты в Севастополе, несмотря на угрозу западных санкций. «Сегодня мы хотим презентовать наши программы, которые можно успешно реализовывать в вашем регионе. Нас не пугают санкции. Севастополь – это город родной для каждого россиянина. Для нас честь внести свой вклад в создание его современной инфраструктуры», – сказал Сахненко.

Госкорпорация «Ростех» входит в состав наблюдательного совета образовательного центра, развивающегося на базе Севастопольского государственного университета.



realty.ria.ru