Ростех усиливает сотрудничество с Севастополем

Государственная корпорация заключила договор о сотрудничестве с СевГУ, а сегодня, 6 июня, на базе вуза открылась совместная сессия. Её главная тема – инновационная экономика.

С докладами выступили ведущие специалисты корпорации. Сейчас в состав Ростеха входит около семисот организаций. 70% продукции холдинга используется в оборонном комплексе страны. Задача на перспективу – диверсификация и снижение доли до 50%.

«Очень важно сейчас, в ситуации, когда СевГУ входит в этап интеграции в научное пространство страны, выстроить цепочки взаимодействия, кооперации, коммуникации с Ростехом», – говорит Владимир Нечаев, ректор Севастопольского госуниверситета. «Для нас как для российского холдинга «Росэлектроника», очень важна связь науки и вузов, – добавляет Наталья Транковская, заместитель генерального директора по организационному развитию холдинга АО “Росэлектроника”. – У нас разработаны программы для повышения качества и уровня образования. Мы работаем с ведущими вузами страны. Севастопольский университет очень важен для нас, потому что выпускает специалистов, которые востребованы в нашей отрасли».

Сессия продлится в течение двух дней. В пятницу, 7 июня, на семинарах будут обсуждать компетенции Севастопольского университета и перспективы сотрудничества вуза и госкорпорации.

Источник: Вести Севастополя