Ростовский театр представил севастопольцам «Женитьбу» Гоголя

16 июля 2019     28
Ростовский театр представил севастопольцам «Женитьбу» Гоголя

Ростовский академический театр имени Горького приехал на гастроли в Севастополь. Актеры показали здесь всего один спектакль – “Женитьба” по пьесе Николая Гоголя. Но это только начало творческой дружбы между театрами.

Главную роль – Агафьи Тихоновны – исполняет заслуженная артистка России Кристина Гаврюкова. В характер своей героини актриса привнесла и свои черты.

«Во мне живчик сидит. Я очень непоседлива, люблю познавать новое, я шкодная, – рассказывает Кристина. – Вот в Агафье Тихоновне, я думаю, этого много и, конечно, я не боюсь выбирать, я не боюсь говорить правду. А моя героиня немножечко боится, и она «пересидыш» такой и в 27 выходит замуж».

Невеста разборчивая, женихи незадачливые, а сваха проворная. Каждый из героев по-гоголевски яркий. Пьеса “Женитьба” о несостоявшейся свадьбе нерешительного в личной жизни чиновника будет интересна современному зрителю. В зале аншлаг. И хотя, севастопольские театры тоже обращались к этой пьесе Гоголя, спектакль, который ставил ушедший из жизни заслуженный артист России Сергей Ацирбашев, вызвал ажиотаж. В театре имени Луначарского надеются, что аншлаг будет и на их спектаклях в Ростове-на-Дону. Через два месяца актеры отправятся туда с ответным визитом. Готовятся в театре принимать гастроли творческих коллективов из других городов.

«Ведутся переговоры, я думаю, что, наверное, состоятся гастроли МХАТа им. Горького. Они приедут в начале сентября с двумя спектаклями. Точно знаю, что “Последний срок” Распутина будет и спектакль “Женитьба Белугина”, – сообщила Ирина Константинова, директор театра им. Луначарского.

Театральный сезон в Севастополе не заканчивается даже летом. А в начале сентября на гастроли приедет театр из Екатеринбурга.

Анастасия Репикова, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь

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