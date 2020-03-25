Рост турпотока в Крым в апреле нежелателен – Аксенов

25 марта 2020     17
Рост турпотока в Крым в апреле нежелателен - Аксенов

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на заседании оперативного штаба по распространению коронавирусной инфекции настоятельно рекомендовал не наращивать турпоток в апреле.

По его словам, многие туроператоры и авиакомпании выступают с предложениями увеличить количество рейсов в Крым из-за отмены сообщения с зарубежными странами.

«Никаких дополнительных рейсов на апрель. Иначе под угрозой срыва весь сезон. Апрель побережёмся все вместе взятые», – подчеркнул Сергей Аксёнов.

В ближайшее время ожидается принятие на федеральном уровне решения по приостановке санаторно-курортного лечения льготных категорий граждан: пенсионеров, инвалидов и детей. Фонд социального страхования передвинет сроки санаторного лечения.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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