Руководители Комитетов Заксобрания продолжат работать бесплатно

Региональное отделение “Единой России” не поддержало идею платить зарплату руководителям комитетов и комиссий Законодательного собрания Севастополя.

Сегодня по просьбе врио губернатора города собрался президиум политсовета партии, там рассматривали вопрос о дополнительных расходах бюджета. Чтобы оплачивать работу председателям парламентских комитетов, пришлось бы заложить 24 млн рублей.

“С коллегами из “Единой России” мы обсудили эту инициативу и приняли решение, что этот законопроект вноситься в Заксобрание не будет и партия его не поддержит. Руководители комиссий будут работать на неоплачиваемой основе”, – сообщил сегодня журналистам Михаил Развожаев.

Хотя ранее в парламенте поднимался вопрос оплаты этой работы. Но врио губернатора города, он же секретарь регионального политсовета “Единой России”, считает, что на освобожденной основе должны работать только 4 депутата Заксобрания: председатель и три его заместителя.

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Служба информации “Вести – Севастополь“

Видео пресс-службы правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь