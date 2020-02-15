Руководитель архбюро Олег Шапиро рассказал, завершат ли в срок работы на Большой Морской

15 февраля 2020     7
Руководитель архбюро Олег Шапиро рассказал, завершат ли в срок работы на Большой Морской

Реконструкция Большой Морской и парк Учкуевка – это проекты московского архитектурного бюро «Wowhaus». Компании уже больше 10 лет. В последнее время она специализируется на архитектуре общественных пространств – от благоустройства городских парков до разработки градостроительных концепций. Парк Горького, Сокольники, Крымская набережная – специалисты компании принимали непосредственное участие в реконструкции этих объектов. О том, чем «Wowhaus» занимается в Севастополе в эксклюзивном интервью «Событиям недели» рассказал руководитель бюро Олег Шапиро.

Источник: Вести.Севастополь

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