Руководитель госпредприятия Крыма задержана в момент получения взятки

В Симферополе задержали с поличным руководителя государственного предприятия, которая получила взятку в размере 400 тысяч рублей от представителей двух коммерческих организаций , сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым в пятницу.
Женщина обещала бизнесменам свое покровительство в вопросах погашения дебиторской задолженности перед фирмами за поставленный ранее товар.
«По данным следствия по договору поставки фармацевтической продукции у ГУП РК «Крым-Фармация» перед коммерческой организацией образовалась задолженность в размере более 10 миллионов рублей», – говорится в сообщении.
За взятку в крупном размере в отношении руководителя возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 12 лет тюрьмы и штраф в размере до 60-кратной суммы взятки.
Источник: Вести.Севастополь