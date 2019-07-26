Руководитель госпредприятия Крыма задержана в момент получения взятки

В Симферополе задержали с поличным руководителя государственного предприятия, которая получила взятку в размере 400 тысяч рублей от представителей двух коммерческих организаций , сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым в пятницу.

Женщина обещала бизнесменам свое покровительство в вопросах погашения дебиторской задолженности перед фирмами за поставленный ранее товар.

«По данным следствия по договору поставки фармацевтической продукции у ГУП РК «Крым-Фармация» перед коммерческой организацией образовалась задолженность в размере более 10 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

За взятку в крупном размере в отношении руководителя возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 12 лет тюрьмы и штраф в размере до 60-кратной суммы взятки.



Источник: Вести.Севастополь