Руководителя севастопольской полиции переводят в Кабардино-Балкарию

Генерал-майора полиции Василия Павлова с должности начальника УМВД России по Севастополю переводят в Кабардино-Балкарию. Ему предложили возглавить МВД этой северо-кавказской республики, сообщает республиканское информационное агентство «Кабардино-Балкария». Правда, указ президента о назначении еще не опубликован.
Генерал-лейтенанта Игоря Ромашкина, занимавшего этот пост с апреля 2015-го до сентября нынешнего, президент России назначил руководителем УМВД по Астраханской области.
Игорь Ромашкин
В Севастополе Василий Павлов проработал почти 4 года. Его назначили 23 декабря 2015 года. До этого он возглавлял отдел собственной безопасности «Приволжье» Главного управления собственной безопасности МВД РФ.
О том, кто теперь будет руководить севастопольской полицией, пока не сообщается.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото РИА “Кабардино-Балкария”
Источник: Вести.Севастополь