Руководителя севастопольской полиции переводят в Кабардино-Балкарию

19 ноября 2019     30
Руководителя севастопольской полиции переводят в Кабардино-Балкарию

Генерал-майора полиции Василия Павлова с должности начальника УМВД России по Севастополю переводят в Кабардино-Балкарию. Ему предложили возглавить МВД этой северо-кавказской республики, сообщает республиканское информационное агентство «Кабардино-Балкария». Правда, указ президента о назначении еще не опубликован. 

Генерал-лейтенанта Игоря Ромашкина, занимавшего этот пост с апреля 2015-го до сентября нынешнего, президент России назначил руководителем УМВД по Астраханской области.

Игорь Ромашкин

В Севастополе Василий Павлов проработал почти 4 года. Его назначили 23 декабря 2015 года. До этого он возглавлял отдел собственной безопасности «Приволжье» Главного управления собственной безопасности МВД РФ.

О том, кто теперь будет руководить севастопольской полицией, пока не сообщается. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото РИА “Кабардино-Балкария”

Источник: Вести.Севастополь

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