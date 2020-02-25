Руководство горбольницы №5 получало стимулирующие премии до 250%

Проверка в городской больнице №5 выявила низкие показатели по заработной плате медработников и премии административно-управленческого персонала в размере до 250%.

Из-за неправильного планирования и необоснованного расходования бюджетных средств, бывший главный врач учреждения Елена Аверина допустила образование кредиторской задолженности более 42 миллионов рублей.

Проверка департамента здравоохранения Севастополя установила, что 23 декабря 2019 года за подписью Елены Авериной вышел приказ о стимулирующих выплатах несмотря на то, что она покинула должность 20 декабря.

Информация о массовом увольнении врачей, появившаяся в социальных сетях, не подтвердилась.

Руководству городской больницы поручено провести служебную проверку и до 10 марта представить её результаты в Департамент здравоохранения.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь