Русская весна. Страницы истории

В студии Вести ФМ участники Крымской весны 2014 года. Спустя шесть лет, события тех дней в памяти стали только ярче, говорит командир севастопольского подразделения ОМОН «Беркут» Сергей Колбин.

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До сих пор не обо всём можно рассказывать публично, например, раскрывать детали спецопераций, но то, что в это время было много добровольцев и помощников – уже не секрет. По словам Колбина, в событиях Русской весны принимали участие не только крымчане, но и жители материковой части Украины, в рядах ополченцев были представители из стран Евросоюза.

Но это было позже, а сначала – возвращение «Беркута» в Севастополь с полыхающего огнём Майдана. Бойцы приехали подавленные и уставшие.

«22 февраля мы вернулись в Севастополь из Киева, с Майдана. Мы получили приказ самопровозглашённого министра внутренних дел Авакова о роспуске спецподразделения ОМОН «Беркут». Постановлением Верховной Рады Украины мы должны были вернуться в пункты постоянной дислокации. Мы были подавлены и морально. Бойцам этого показывать было нельзя. В разные периоды истории «Беркут» предавали. И на тот момент мы встали поперёк двух баррикад – между украинским народом», – вспоминает Колбин.

По его словам, он прекрасно понимал реальность угрозы жизни для крымчан. И дальнейшие события в Одессе и на Донбассе подтвердили справедливость его предположений. Но ещё большая опасность нависла над ополченцами.

«На территории Крыма оставались работать прокуратура Украины и СБУ, и это вызывало опасения», – рассказывает командир «Беркута».

Руководитель диверсионно-разведывательной группы Перикопского блокпоста, ветеран внутренней службы Сергей Дубиновский говорит, что в тот момент очень помогли навыки работы в МВД.

«Во время работы диверсионно-разведывательной группы мы на расстоянии определяли количество людей в машине. Пресекали провокации тех, кто хотел незаконно перейти границу на Перекопе. Нарушители могли передвигаться и по территории заброшенных дачных участков», – уточняет ополченец.

В том положении, в котором оказался Крым, важно было взять под наблюдение все дороги.

«По трём основным магистралям вышли от 60 до 80 человек «беркутовцев». Главная задача – захватить основные посты, на которых дислоцировались подразделения ГИБДД, они были оборудованы принудительными средствами для остановки транспорта, с них просматривалась территория. Кроме этого, в Крыму есть множество полевых дорог, по которым проезжали автобусы, гружённые ворованными вещами. По этим дорогам вполне могли передвигаться диверсионно-разведывательные группы. Заблокировать эти дороги мы не могли. На них работали наблюдатели. Не хватало людей. Но тут подоспели казаки», – продолжает рассказ Сергей Колбин.

В этой ситуации, бойцам ОМОН «Беркут» были необходимы средства связи. Блокпостовцы получили помощь от жителей близлежащих населённых пунктов.

«После Киевского майдана все средства связи пришли в негодность. Они просто испортились, не было связи. Соратники по линии МВД из Красноперекопска, Армянска привозили простые мобильные телефоны. Вход шли средства связи, которые используют дальнобойщики и охотники, рыбаки и туристы, лесники. Конечно, была путаница с номерами, потому что сим-карты постоянно менялись. Но с организацией связи работа наладилась», – отмечает Колбин.

Как рассказал Сергей Дубиновский, с первых дней организации Перекопского блокпоста на его территории собрались мальчишки-подростки. Юные патриоты хотели помогать взрослым, их отправляли домой, но они возвращались. Надо было их организовать.

«На просьбы покинуть территорию блок поста мальчишки отвечали категорическим отказом. Пришлось дать им задание. Причём, это было не бытовое поручение. Ребята занимались обеспечением безопасного проезда и досмотра транспорта. Стоит отметить храбрость этих мальчишек. Они и в ночное время несли дежурство. Под наблюдением взрослых они делали коктейли Молотова, несли дежурство по наблюдению за подходами с двух флангов. Мы обеспечивали их средствами связи, они докладывали оперативную обстановку на подъездах к Перекопу. По подозрительным людям, мародёрам», – вспоминает Дубиновский.

События Русской весны проходили накануне посевных работ, а мародёры начали вывозить из Крыма технику. Этого нельзя было допустить, говорит Сергей Колбин. – Мы понимали, что жизнь продолжается и скоро нужно сеять и сажать. Поэтому работа по пресечению мародёрства тоже была важной».

Помощь гражданского населения была неоценима. Люди понимали, что перед блокпостовцами стоят важные задачи и поэтому взяли на себя организацию быта.

«Когда мы уходили с блок постов, в подвалах административных зданий организовывались аккуратные, но очень вместительные склады, в которых местные жители оставляли запасы продовольствия. Мы восхищались изобретательности местных жителей. Когда не было сахара – они привозили мёд, если не хватало дров – они привозили щепу и прессованные опилки. Кстати, освещение на блокпостах появилось благодаря гражданскому населению. Они привезли много метров кабеля. От линий городских электропередач мы запитали энергию. Это позволило проводить досмотры в ночное время», – делится воспоминаниями Сергей Колбин.

Без такой народной поддержки было бы сложно. Поэтому Русская весна – это наша общая победа.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь