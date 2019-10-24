Русские «Валенки» покажут на Берлинском кинофестивале

Киноработы пятого юбилейного фестиваля «Святой Владимир» повествуют о духовных поисках человека. Спорят о вечном не только на экране.

Члены жюри под председательством режиссёра фильма «Завтра была война» на этом фестивале сорвали голос, потому что долго не могли выбрать победителей.

«Я против выражения «о вкусах не спорят, вот о вкусах как раз и надо спорить, потому что поработали очень хорошо отборщики, практически все фильмы соответствуют девизу фестиваля – это доброта, семейные ценности, любовь», – рассказывает председатель жюри кинофестиваля «Святой Владимир» Юрий Кара.

Зрителями фестивальных картин становятся более 1000 жителей полуострова. В фильме «Смотри мою любовь» они узнают знакомые с детства пейзажи. Герой картины – юноша, который готовится к чемпионату по боям без правил. На сборах в Крыму он встречает девушку, которая не слышит, но умеет читать по губам. Смогут ли эти двое понять друг друга и остаться вместе, размышляет автор картины. А Дарья Белодед берёт приз за лучшую женскую роль, получить её девушке помогли социальные сети. Именно в них режиссёр заметил актрису.

«Обычно актрис в фейсбуке не находят, актёрские агентства работают, кастинг-директора, но здесь случилось вот так, просто увидел мою фотографию в фейсбуке и пригласил. В начале на пробы, а потом уже проект», – актриса Дарья Белодед.

А вот за лучшую мужскую роль награждают актёра фильма «Лорик». Над ним работали представители разных стран: Армении, России, Швейцарии, Швеции. Представляют на фестивале и документальные фильмы. Картина «NATO убивает – NATO судит» повествует о событиях двадцатилетней давности, когда боевая авиация НАТО начала бомбардировки городов Югославии.

«Я журналист, и моя работа посвящена бомбардировке телецентра в Белграде. Тогда погибло 16 человек, но судили потом не убийц, а жертву. После переворота суд приговорил директора телецентра к 10 годам тюрьмы за то, что он не вывел своих сотрудников в безопасное место. Но где это безопасное место во время войны, если двух-трёхлетние дети гибнут у себя дома на руках у родителей», – создатель фильма «NATO убивает – NATO судит» Лиляна Миланович.

О трагических судьбах детей вспоминают и другие участники фестиваля. Сразу несколько работ посвящено тем, кто остался без попечения родителей и тем, кто наоборот так хочет иметь ребёнка, но предпочёл когда-то семье карьеру.

«У героев моего фильма детей нет, и среди моих близких друзей есть люди с такими историями <…> самое интересное, что одна из прототипов, пока мы всё снимали, стала мамой, хотя девять лет до этого у неё это не получалось», – режиссёр фильма «Валенки» Анна Прудникова.

Сейчас режиссёр надеется, что эта история станет далеко не последним чудом для зрителя, а пока сюрпризы ждут самих кинематографистов.

В конкурсе участвуют 52 работы. Главный приз фестиваля достаётся короткометражному игровому фильму «Валенки». Скоро он поедет на Берлинский кинофестиваль.

В Германии русские «Валенки» увидят перед Рождеством. А у некоторых других участников «Святого Владимира» на это время запланированы каникулы, но не длительные, ведь уже на закрытии фестиваля зрители спрашивают, что ещё в творческих планах у режиссёров.

Анна Шустер, Александр Попов, Олесь Быков.

Источник: Вести.Севастополь