Русфонд ищет в Севастополе доноров костного мозга

21 мая 2019     16
Русфонд ищет в Севастополе доноров костного мозга

В течение недели Русфонд предлагает севастопольцам сдать кровь из вены на анализ и войти во всероссийский регистр. Донорство костного мозга – то, что может спасти больных раком крови, многие из которых – дети.

В Севастополе впервые такая акция проходила в 2017 году, тогда удалось привлечь около 100 потенциальных доноров. Собранную кровь отправляют в Казанский федеральный университет, там определят уникальный состав генов, и донора внесут в федеральный регистр.

«Если совпадает генотип с потенциальным больным, то вызывается человек в Санкт-Петербургскую клинику, где проходят дополнительные обследования для более безопасной процедуры», – сказала Елена Якимова, администратор клиники-участника акции “Спаси жизнь – стань донором костного мозга”.

Шанс найти генетического близнеца – 1 к 10 тысячам. Поэтому регистр доноров должен быть максимально широким. Правда стать им возможность выпадает редко. Из 100 тысяч членов российского регистра реальными донорами стали 300 человек.

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести Севастополя


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