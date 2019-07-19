Рыбаки предложили создать в Севастополе современную береговую базу

В Севастополе необходимо создать современную береговую базу, которая будет включать в себя причальные мощности для разгрузки рыболовецких судов, цеха по разделке, сортировке и переработке продукции, холодильники и склады. Об этом заявили участники рабочей встречи представителей городского правительства и рыболовецкой отрасли региона.

Её основными проблемами являются отсутствие береговой рыбоперерабатывающей инфраструктуры и старение промыслового флота. Рыбаки выходят в море на судах, которые были построены ещё в советские времена. Для поддержания их в надлежащем техническом состоянии правительство Севастополя предоставляет субсидии.

С 2017 года объем государственной поддержки превысил 70 миллионов рублей.

Сейчас в городе промышленным рыболовством и рыбопереработкой занимаются более тысячи человек. Создание современной базы, по мнению экспертов, позволит не только увеличить число рабочих мест, но снизить цены на рыбную продукцию.

Источник: Вести.Севастополь