Рынкам и сельхозпредприятиям продлили срок аренды без проведения торгов

24 июня 2019     29
Рынкам и сельхозпредприятиям продлили срок аренды без проведения торгов

До 2023 года продлена аренда земель без торгов для сельскохозяйственных предприятий и управлений по организации рынков. Об этом сегодня, 24 июня, на заседании правительства сообщил директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустем Зайнуллин. Ранее срок продления аренды истекал 1 января 2019 года. Продление сроков связано с изменениями, внесенными в некоторые федеральные и региональные законы.

«В связи с продлением федеральных и региональных законов в сфере имущественно-земельных отношений, учитывая получение согласования министерства экономического развития, предлагается продлить до начала 2023 года возможность предоставления земельных участков без торгов для сельхозпредприятий, 100% долей которых находится в собственности города, и для ГУПов в сфере организации рынков», – уточнил Рустем Зайнуллин.

 Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта relrus.ru

Источник: Вести.Севастополь

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