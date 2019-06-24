Рынкам и сельхозпредприятиям продлили срок аренды без проведения торгов

До 2023 года продлена аренда земель без торгов для сельскохозяйственных предприятий и управлений по организации рынков. Об этом сегодня, 24 июня, на заседании правительства сообщил директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустем Зайнуллин. Ранее срок продления аренды истекал 1 января 2019 года. Продление сроков связано с изменениями, внесенными в некоторые федеральные и региональные законы.

«В связи с продлением федеральных и региональных законов в сфере имущественно-земельных отношений, учитывая получение согласования министерства экономического развития, предлагается продлить до начала 2023 года возможность предоставления земельных участков без торгов для сельхозпредприятий, 100% долей которых находится в собственности города, и для ГУПов в сфере организации рынков», – уточнил Рустем Зайнуллин.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта relrus.ru

Источник: Вести.Севастополь