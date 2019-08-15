Рынки Севастополя сделают доступными для инвалидов

15 августа 2019     16
Рынки Севастополя сделают доступными для инвалидов

Прокуратура провела проверку на севастопольских рынках “Центральный”, “Южный” и “Вещевой”. В ходе проверки установлено, что на рынках нарушается закон о социальной защите инвалидов в части обеспечения доступности к социальным объектам, сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

«Установлено, что на рынках «Центральный», «Южный» и «Вещевой» отсутствует контрастно-тактильные указатели, противоскользящие полосы, информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Санитарно-бытовые помещения рынков не приспособлены для инвалидов», – говорится в сообщении.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Устранение нарушений находится на контроле ведомства.

Ранее жительница Севастополя подала иск к дирекции капитального строительства, заказчика работ по реконструкции парка Анны Ахматовой и пляжа Солнечный, где не обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов. Теперь дирекция капстроя должна обустроить безбарьерную среду: проложить тактильные полосы вдоль дорожек, построить пандусы, туалет и парковку для инвалидов-колясочников. Женщине компенсируют моральный вред и расходы на проведение экспертизы.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Рейд по незаконной торговле рыбой на набережной Балаклавы не удался
Рейд по незаконной торговле рыбой на набережной Балаклавы не удался

Рейд инспекторов отдела государственного надзора управления ветеринарии в Балаклаве не удался. Продавцы рыбы покинули свои привычные места прежде, чем проверяющие до них …


15-километровая пробка образовалась под Симферополем
15-километровая пробка образовалась под Симферополем

Пробка длинной около 15 километров образовалась на трассе Таврида. Движение затруднено от Симферополя до Бахчисарая и в обратном направлении. Как …


Членов ОПГ осудили за похищение детей и кражу гранат
Членов ОПГ осудили за похищение детей и кражу гранат

В Самарской области суд вынес приговор семерым участникам банды, похищавшей несовершеннолетних ради выкупа. Об этом в четверг, 15 июня, «Ленте.ру» …


В офисе Зеленского анонсировали стратегию реинтеграции Крыма и Донбасса
В офисе Зеленского анонсировали стратегию реинтеграции Крыма и Донбасса

Офис президента Украины Владимира Зеленского намерен подготовить концепцию переходного правосудия для Крыма и Донбасса «с целью восстановления мира и законности» …


Крымские полицейские ликвидировали плантацию конопли
Крымские полицейские ликвидировали плантацию конопли

Крымские полицейские ликвидировали подпольную плантацию по культивированию конопли в Симферопольском районе. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба МВД по Республике …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты