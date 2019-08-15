Рынки Севастополя сделают доступными для инвалидов

Прокуратура провела проверку на севастопольских рынках “Центральный”, “Южный” и “Вещевой”. В ходе проверки установлено, что на рынках нарушается закон о социальной защите инвалидов в части обеспечения доступности к социальным объектам, сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

«Установлено, что на рынках «Центральный», «Южный» и «Вещевой» отсутствует контрастно-тактильные указатели, противоскользящие полосы, информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Санитарно-бытовые помещения рынков не приспособлены для инвалидов», – говорится в сообщении.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Устранение нарушений находится на контроле ведомства.

Ранее жительница Севастополя подала иск к дирекции капитального строительства, заказчика работ по реконструкции парка Анны Ахматовой и пляжа Солнечный, где не обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов. Теперь дирекция капстроя должна обустроить безбарьерную среду: проложить тактильные полосы вдоль дорожек, построить пандусы, туалет и парковку для инвалидов-колясочников. Женщине компенсируют моральный вред и расходы на проведение экспертизы.

Источник: Вести.Севастополь