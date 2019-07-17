Рядовой осужден за причинение тяжкого вреда сослуживцу

На территории воинской части №6916 рядовой Александр Дмитриев избил своего сослуживца, потому что тот, на взгляд Дмитриева, слишком громко исполнял строевую песню.
Нарушив устав Вооруженных Сил России, обязывающий уважать честь и достоинство каждого, не допускать в отношении других грубости и издевательства и соблюдать правила воинской вежливости.
В результате насилия у потерпевшего были обнаружены повреждения в виде закрытой тупой травмы живота и различных повреждений внутренних органов, то есть причинен тяжкий вред здоровью, сообщил представитель военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Черноморскому флоту.
Дмитриев виновным себя в совершении указанных неправомерных действий признал и раскаялся.
Никита Железняк
Источник: Вести.Севастополь
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